Cajititlán vivió este miércoles uno de los días más concurridos de sus fiestas patronales con el recorrido de las imágenes de los Reyes Magos.

Desde temprana hora, miles de peregrinos acudieron a la parroquia para participar en los rituales de fe, antes del traslado de las figuras hacia la Laguna de Cajititlán.

El presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez informó que sólo en la peregrinación se congregaron alrededor de 15 mil personas.

Las autoridades prevén hasta dos millones de visitantes durante toda la celebración, que inició el 31 de diciembre pasado y concluye este jueves.