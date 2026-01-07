El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en la que abordaron desacuerdos bilaterales, principalmente en materia de drogas.

Trump informó que se preparan los detalles para un eventual encuentro en la Casa Blanca, aunque sin fecha definida.

El diálogo ocurrió en medio de declaraciones previas del mandatario estadounidense, quien ha lanzado acusaciones sin sustento contra Petro y ha sugerido acciones militares en Colombia.