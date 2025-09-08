Ante una concentración estimada en 50 mil personas vestidas de blanco, este domingo 40 organizaciones y el obispo de la Diócesis dé Culiacán, Jesús Herrera, convocaron a una marcha por el cese de la violencia y la restitución de la paz en Sinaloa.

Al grito de “fuera Rocha”, en referencia al gobernador Rubén Rocha, la manifestación partió del templo católico de la Lomita, icono de la capital del estado, de donde los asistentes marcharon rumbo a la catedral de Culiacán.

Los participantes aseguran que la protesta surge ante el cansancio y la desesperación de la sociedad por la ola de violencia que está en vísperas de cumplir un año, con mil 189 denuncias de personas desaparecidas y mil 782 asesinatos.