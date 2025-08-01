Los alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara urgen a una reestructuración profunda del SIAPA al destacar que el organismo atraviesa una crisis operativa y financiera, que impacta en el servicio a la ciudadanía.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, advirtió que el SIAPA necesita una “cirugía mayor” que abarque tres frentes: el administrativo, el financiero y el de infraestructura.

Por su parte, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, planteó retomar el modelo vigente hasta 2013, en el que los municipios tenían mayor presencia dentro de la Junta de Gobierno, mientras que la alcadesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, subrayó que el SIAPA ha incurrido en violaciones a los derechos humanos, al no garantizar el acceso al agua en varias colonias.