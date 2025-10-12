Los Cerveceros de Milwaukee por fin avanzaron a la Serie de Campeonato en los playoffs de las Grandes Ligas, luego de pasar por cinco eliminaciones consecutivas desde 2019. Finalmente rompieron la mala racha al derrotar 3-1 a los Cachorros de Chicago en el decisivo Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional. Ahora rumbo a la Serie Mundial se medirán a los Dodgers a partir de mañana.

Andrew Vaughn disparó un jonrón que rompió el empate en la cuarta entrada y William Contreras y Brice Turang también conectaron jonrones.

Hoy a las 6 de la tarde inicia la Serie de Campeonato en la Liga Americana cuando se enfrenten Marineros y Azulejos. (Por Martín Navarro Vásquez)