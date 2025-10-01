En una gran fiesta con casi 46 mil espectadores presentes Chivas y América empataron a un gol en una edición del clásico nacional celebrado en Glendale, Arizona.

Javier Chicharito Hernández fue titular y en los primeros minutos marcó gol, que representa el primero que le hace a las Águilas en su carrera. Además tenía seis meses sin anotar.

Por las Águilas Víctor Dávila logró la igualada. En el medio tiempo se presentó la Banda MS.

Chivas regresa este domingo para alistar el próximo juego de la Liga MX frente a Mazatlán en calidad de local. (Por Martín Navarro Vásquez)