Francisco Zapata Nájera logró sobrevivir cerca de 14 días tras quedar atrapado en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, gracias a que encontró una burbuja de aire, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El trabajador, de 42 años, fue localizado por brigadistas mediante señales luminosas, lo que permitió orientar las labores de rescate.

Las autoridades realizaron el desalojo de agua acumulada para su extracción segura.

Al salir a la superficie, fue valorado médicamente y su primera reacción fue preguntar por su familia.