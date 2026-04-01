El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y el titular de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, inauguraron el festival “Jalisco Aprende 2026” en Expo Guadalajara.
El evento, dirigido a estudiantes de educación básica, ofrece talleres, conferencias y actividades interactivas durante tres días, con capacidad para atender hasta seis mil asistentes.
Las actividades abarcan áreas como arte, ciencia, tecnología, salud y lenguas.
Se llevará a cabo hasta el próximo viernes.
Inauguran “Jalisco Aprende 2026” en Expo Guadalajara
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y el titular de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, inauguraron el festival “Jalisco Aprende 2026” en Expo Guadalajara.