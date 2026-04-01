El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y el titular de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, inauguraron el festival “Jalisco Aprende 2026” en Expo Guadalajara.

El evento, dirigido a estudiantes de educación básica, ofrece talleres, conferencias y actividades interactivas durante tres días, con capacidad para atender hasta seis mil asistentes.

Las actividades abarcan áreas como arte, ciencia, tecnología, salud y lenguas.

Se llevará a cabo hasta el próximo viernes.