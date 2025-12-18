Después de más de 18 años de conflicto, los mineros de la Sección 65 del Sindicato Nacional Minero aprobaron por unanimidad un acuerdo definitivo que pone fin a una de las huelgas laborales más prolongadas en la historia de México.

El movimiento, iniciado el 30 de julio del 2007 en la mina de Cananea, Sonora, concluye con la adopción de un Plan de Solución Integral que beneficiará directamente a más de 650 trabajadores y a sus familias.

La huelga estalló hace 18 años por las condiciones laborales y de seguridad en la empresa operada por Grupo México; durante este periodo, los trabajadores enfrentaron desgaste económico, procesos legales, persecución y la muerte de por lo menos 52 compañeros.