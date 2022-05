No hay ningún problema con el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, esa es una invención de sus adversarios, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hay ningún problema de rediseño, eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora. Entonces, no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema en el rediseño del espacio aéreo. Al contrario, cuando iban a hacer el Aeropuerto de Texcoco, esa obra faraónica, ese monumento a la corrupción, quienes hicieron los estudios de manejo de espacio aéreo actuaron de manera tendenciosa, por decir lo menos, porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo, que solamente podría operar el Aeropuerto de Texcoco”.

Incluso, asegura que la decisión de mudar el 25 por ciento de las operaciones del Aeropuerto Benito Juárez a los de Santa Lucía y Toluca fue por acuerdo con las líneas aéreas, y que él nunca aprobó ningún decreto. (Por Arturo García Caudillo)