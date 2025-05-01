El ministro Javier Laynez encabezó la última sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano que durante 30 años resolvió asuntos clave en materia administrativa y laboral.

Laynez agradeció al equipo que lo acompañó en su trayectoria y destacó que la Sala fue espacio de decisiones que transformaron silenciosamente la vida de millones.

La desaparición de las Salas es resultado de la reforma judicial que entrará en vigor el 1 de septiembre.