La tormenta tropical “Ivo” continúa su desplazamiento en paralelo a las costas de Michoacán y Colima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el fenómeno se ubica a 215 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas.

El sistema provoca lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Se prevé que en las próximas horas “Ivo” alcance la categoría de huracán nivel uno.

Autoridades exhortan a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil.