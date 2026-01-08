La ciudad de Minneapolis se prepara para nuevas manifestaciones contra la policía migratoria tras la muerte a tiros de una mujer, de nacionalidad estadounidense, durante un operativo federal.
La víctima, de 37 años, recibió disparos cuando intentaba alejarse en su vehículo de agentes del Inmigración y Control de Aduanas.
El hecho generó indignación entre residentes y detonó llamados a protestas contra el actuar de las autoridades federales para este jueves.
Minneapolis se alista para protestas tras muerte de mujer en operativo de ICE
La ciudad de Minneapolis se prepara para nuevas manifestaciones contra la policía migratoria tras la muerte a tiros de una mujer, de nacionalidad estadounidense, durante un operativo federal.