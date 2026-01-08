La ciudad de Minneapolis se prepara para nuevas manifestaciones contra la policía migratoria tras la muerte a tiros de una mujer, de nacionalidad estadounidense, durante un operativo federal.

La víctima, de 37 años, recibió disparos cuando intentaba alejarse en su vehículo de agentes del Inmigración y Control de Aduanas.

El hecho generó indignación entre residentes y detonó llamados a protestas contra el actuar de las autoridades federales para este jueves.