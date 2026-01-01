Guadalajara fue la sede elegida para el estreno de la película “Aún es de noche en Caracas”, cinta en la que el actor venezolano Edgar Ramírez debuta como productor, además de formar parte del elenco.

El filme, basado en la novela “La hija de la española”, ofrece un retrato íntimo y desgarrador sobre la realidad en Venezuela.

Antes de la proyección, Ramírez destacó el vínculo especial que lo une a nuestro país:

“Esto es muy especial para mí, porque es una película sobre el exilio, sobre la devastación de un país hecha en el exilio, lo cual a mí me conmueve profundamente, porque México una vez más se proyecta como un puerto seguro para personas perseguidas de todo el mundo, y para mí, que además tengo no sólo profesionalmente, sino personalmente tantos lazos con México, es un orgullo y tengo un agradecimiento muy grande con México”.

Cabe destacar que el largometraje fue rodado en territorio mexicano y contó con un reparto, en su mayoría, por actores venezolanos que residen en nuestro país debido al exilio.

El estreno en salas de cine de “Aún es de noche en Caracas” será el 5 de febrero. (Por Katia Plascencia Muciño)