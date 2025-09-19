Autoridades anuncian ajustes temporales en el servicio de transporte público este sábado 20 de septiembre en Guadalajara y Zapopan, debido a una marcha y una carrera atlética.

La marcha iniciará a las 11:00 horas en José María Morelos y avenida Vallarta, avanzará por avenida Américas, Miguel Hidalgo y Alcalde, para concluir frente a Palacio de Gobierno.

Por la noche, a las 7:30 horas, se llevará a cabo una carrera con salida en el Parque de las Niñas y los Niños en Zapopan, con recorrido por el bulevar Panamericano, avenida Dr. Luis Farah y Enrique Díaz de León.

Las rutas afectadas incluyen C104, C109 y C110, así como las líneas uno y tres del SITREN.