La Secretaría de Transporte informó que este domingo 24 de mayo se aplicarán modificaciones temporales en diversas rutas del transporte público debido a la realización de tres carreras deportivas en Guadalajara y Zapopan.

Los ajustes comenzarán a partir de las 6:30 de la mañana y afectarán distintos recorridos en las zonas de Don Bosco Vallarta, Talpita y Ciudad del Sol.

En la colonia Don Bosco Vallarta, en Zapopan, las rutas C109, C110 y C140 modificarán su trayecto de ida y circularán por la Calzada Lázaro Cárdenas y Niño Obrero.

En la colonia Talpita, en Guadalajara, la C43, C05-1 y C119 suspenderán su paso por distintos puntos de las vialidades Felipe Ángeles, San Pedro, Pablo Valdez y Santa Clemencia.

Por otra parte, en Ciudad del Sol, las rutas C51, C49, C104 y T01 ajustarán sus recorridos por calles como Obsidiana, Topacio y Diamante.

La dependencia añadió que otras 18 rutas podrían presentar retrasos durante el desarrollo de las actividades deportivas. (Por Edgar Flores Maciel)