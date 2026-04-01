Durante la titánica tarea de desazolve y limpieza de canales, arroyos y bocas de tormenta, el Ayuntamiento de Zapopan ha retirado más de 3 mil metros cúbicos de basura, muebles, llantas y materiales que fueron arrastrados o arrojados a esos sitios, informó Sergio Pantoja, director de mejoramiento urbano municipal, quien explicó que se trata de una tarea básica, preventiva al temporal de lluvias.

“Se han retirado muebles, basura, 3 mil 129 metros cúbicos. De neumáticos encontrados, solo en el sitios de causes y arroyos, se han retirado 861 piezas de llantas abandonadas en estos espacios, y 527 metros cúbicos de escombro abandonado en estos mismos espacios, lamentablemente”.

El Ayuntamiento de Zapopan pide a los ciudadanos no tirar basura, escombros, llantas, muebles u otros objetos a los causes, pues esto provoca las inundaciones. (Por Gustavo Cárdenas)