En béisbol de la Liga Mexicana, Los Acereros de Monclova aplastaron anoche con pizarra de 21 carreras por 3 a los Charros de Jalisco en el segundo juego de la serie inaugural para empatarla a un triunfo por bando en el Parque Panamericano de Zapopan. Balbino Fuenmayor lideró la ofensiva con un grand slam y seis carreras producidas, mientras que Rodolfo Amador y Alan Trejo también destacaron en la paliza, además de un sólida actuación sobre el montículo de Brady Miller .

Los Piratas de Campeche evitaron la barrida ante Diablos Rojos del México al imponerse 15-14 en extrainnings en el Estadio Alfredo Harp Helú. (Por Manuel Trujillo Soriano)