Seguiremos escuchando a los productores del campo, pero ciertamente no dejamos nada sin considerar en los cambios que hicimos a la iniciativa de Ley de Aguas, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Nosotros respetamos todas las expresiones, vamos a respetar el derecho a manifestarse, vamos a continuar con nuestros trabajo. Hemos sido, la verdad, flexibles, hemos tenido una gran apertura para escucharlos. Realmente, las cincuenta modificaciones que sufrieron las iniciativas fue producto de sus comentarios y de sus propuestas, pero no nosotros no dejamos nada pendiente, en el sentido de siempre vamos a escuchar, hasta el último de la votación, vamos a seguir escuchándolos”.

Y confirmó que el dictamen será discutido y aprobado este miércoles en comisiones y el jueves por el Pleno de San Lázaro. (Por Arturo García Caudillo)