Desde este 2 de diciembre y hasta el 1 de enero del 2026 estará activo el operativo coordinado por el Ayuntamiento de Guadalajara, en el que se vigilará y sancionará la venta ilegal de pirotecnia, quemas de basura y llantas, así como se apoyará a personas en situación de calle. Esto lo explicó la directora municipal de Protección Civil, Jenny de la Torre.

“Como son con la revisión de medidas de seguridad y recorridos de prevención en tianguis navideños, zonas comerciales y eventos que se realizan en el Centro Histórico, como ya lo dimos a conocer. Realizamos recorridos nocturnos para localizar a personas en situación de calle con el objeto de brindarles cobijo durante la temporada invernal. Y durante la noche y madrugada de los días 24, 25, 31 de diciembre y primero de enero, realizaremos recorridos de prevención para que la ciudadanía no encienda fogatas para evitar el riesgo que representa y la generación de contaminantes.”

Sobre la pirotecnia, se recordó que las sanciones y multas son para quienes almacenen, transporten, vendan y quemen la pirotecnia, por lo que se pide evitar infringir la ley. (Por Gustavo Cárdenas)