Defiende el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, la iniciativa de reforma constitucional de la cual es autor, para anular una elección en caso de intervención de extranjeros, asegurando que en el mundo ya hay leyes similares.

“Y lo que propongo es agregar un supuesto que en el caso de que haya demostrado con pruebas plenas y fehacientes, la intervención de un gobierno extranjero; una persona moral o física extranjera; de una organización del extranjero, debe de anularse. Pero esta figura de anulación no sólo se da en México ahora, por propuesta nuestra”.

Incluso, compara su iniciativa con una Orden Ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicada en el 2018, y ante la cual se queda corto, porque aquella abarca más situaciones. (Por Arturo García Caudillo)