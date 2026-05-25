La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, pidió al Congreso de la Unión modificar la distribución de recursos federales para atender la demanda de servicios que genera la población flotante de la ciudad.

La edil señaló que, aunque Guadalajara tiene oficialmente 1.39 millones de habitantes, diariamente recibe a millones de personas que acuden a trabajar, estudiar o recibir servicios, lo que incrementa la presión sobre infraestructura, seguridad y servicios públicos.

Delgadillo recordó que desde la desaparición de los Fondos Metropolitanos en 2019, la ciudad enfrenta limitaciones presupuestales para obras y mantenimiento urbano.

Por ello, propuso restituir recursos federales para zonas metropolitanas y crear un “Fondo a la Capitalidad” que permita fortalecer infraestructura y servicios en ciudades con alta concentración poblacional.