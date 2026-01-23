El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que el Congreso de la Unión tiene hasta la segunda semana de febrero para recibir la iniciativa de reforma electoral y que sus cambios puedan aplicarse en los comicios de 2027.

Advirtió que, sin acuerdos entre Morena, PT y el Verde, especialmente en temas como la reducción de plurinominales y el financiamiento público, la propuesta podría no avanzar este año.

Monreal confió en que las negociaciones en la Secretaría de Gobernación logren consensos a tiempo, aunque reconoció que “los tiempos se ajustan” y el margen es limitado.