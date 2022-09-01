Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta informó que Playa Conchas Chinas fue colocada en bandera roja, por lo que el ingreso recreativo al mar está prohibido debido a que el oleaje es inapropiado para nadar.

El reporte señala que no hay aviso por presencia de fauna peligrosa en las playas del municipio.

Con bandera amarilla, de riesgo moderado, se encuentran: Gemelas, Muertos, Burros, Malecón, Camarones, Flamingos, Holly y Playa de Oro.

Protección Civil exhortó a visitantes a respetar las banderas y las indicaciones de los guardavidas para evitar accidentes.