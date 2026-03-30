Tras el resquebrajamiento de la unidad en la 4T, producto de la negativa del PT y el Verde a sumarse a la Reforma Electoral de la presidenta Sheinbaum, y posteriormente al Plan B, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hace un llamado a olvidar las diferencias internas en el movimiento.

“Y soy de los que piensa que debemos darle vuelta a la página y construir la unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Nada que nos separe, nada que nos divida, nada que nos genere diferencia en el futuro, porque nos necesitamos. La coalición o alianza necesita que se mantenga unidad”.

Y por ello insistirá en mantener la unidad dentro del movimiento y no hacer campañas como la que anda ya circulando en redes sociales denostando al PT y al Verde. (Por Arturo García Caudillo)