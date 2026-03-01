La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó que fortalecerá la vigilancia para garantizar el cumplimiento de la prohibición de vehículos todoterreno motorizados en Áreas Naturales Protegidas de Jalisco.

La medida, establecida en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y publicada en noviembre de 2025, prohíbe la circulación de los llamados “razers”, así como cuatrimotos y motocicletas en estos espacios.

Autoridades señalaron que estos vehículos provocan daños como compactación del suelo, erosión, afectación a la vegetación y perturbación de la fauna.

Las sanciones por incumplimiento son de hasta 23 mil pesos, además de arresto de hasta 35 horas en caso de reincidencia.