En la elección de los tres nuevos consejeros del INE no hay ni habrá dados cargos, asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“No he aceptado ninguna intervención de nadie y yo incluso ningún candidato de los 400 he aceptado, que me han solicitado entrevistas, no he aceptado ninguna. Entonces, yo tengo confianza en este comité, es muy profesional. Les aseguro que no habrá nada de dados cargados y que serán los mejor evaluados según los exámenes que se están practicando, la idoneidad que se va a ejercer y las pruebas distintas y entrevistas que se tengan. Yo tengo confianza en que salgan las mejores y los mejores”.

Y es que en este momento el proceso de selección se encuentra en la etapa de entrevistas a los aspirantes por parte del comité evaluador. (Por Arturo García Caudillo)