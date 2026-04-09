Pese a que el Gobierno de Tlajomulco aún enfrenta dificultades por la falla en sus sistemas y plataformas, hay áreas, servicios y funciones que trabajan de manera ordinaria y en atención a los ciudadanos, detalló e informó el propio ayuntamiento.

Este jueves se detalló que licencias de giro, licencias de construcción, turnos, gestión de trámites municipales, administración de tianguis municipales, inspección y vigilancia, inspección de movilidad, servicios de agua potable y expediente ciudadano, trabajan con toda normalidad.

Y los pagos de dichas áreas se podrán realizar a través de medios disponibles que no dependan de los sistemas afectados. (Por Gustavo Cárdenas)