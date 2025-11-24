Ante la inconformidad, las manifestaciones y los bloqueos de transportistas, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dice estar dispuesto a mediar para destrabar el conflicto con el Gobierno Federal.

“A mí me gustaría que no se abandonara el diálogo, que se siguiera por parte de los transportistas y el gobierno, que sigan dialogando y tratemos de llegar a una solución. La Cámara de Diputados está en toda la disposición de contribuir, de ayudar y de buscar soluciones, si es que así lo solicitan. Yo he mostrado siempre disposición”.

Y en el caso de los productores del campo, comentó que tenían una cita concertada para hoy, pero de última hora la pospusieron, por lo que se buscará otra fecha. (Por Arturo García Caudillo)