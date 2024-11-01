Productores agrícolas de Chihuahua tomaron la aduana del Puente Internacional Córdova de las Américas, uno de los cruces más importantes entre Ciudad Juárez y El Paso.
Los manifestantes bloquearon el paso de camiones de carga, aunque permiten el tránsito de vehículos particulares.
Acciones similares ocurren en Nogales y en la carretera San Luis Río Colorado Mexicali, donde exigen un precio de garantía para el maíz de siete mil doscientos pesos por tonelada, además de mayor seguridad en carreteras y cambios a la Ley General de Aguas.
En contraste, las aduanas de Nuevo Laredo operan con normalidad bajo vigilancia de la Guardia Nacional.
Agricultores toman aduana del puente internacional en Ciudad Juárez
