Productores agrícolas de Chihuahua tomaron la aduana del Puente Internacional Córdova de las Américas, uno de los cruces más importantes entre Ciudad Juárez y El Paso.

Los manifestantes bloquearon el paso de camiones de carga, aunque permiten el tránsito de vehículos particulares.

Acciones similares ocurren en Nogales y en la carretera San Luis Río Colorado Mexicali, donde exigen un precio de garantía para el maíz de siete mil doscientos pesos por tonelada, además de mayor seguridad en carreteras y cambios a la Ley General de Aguas.

En contraste, las aduanas de Nuevo Laredo operan con normalidad bajo vigilancia de la Guardia Nacional.