Ante el panorama internacional y las amenazas del exterior, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, cierra filas en apoyo a la presidenta Sheinbaum, asegura el coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Para ayudar, para servir, para cerrar filas con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en momentos complicados para el país, pero no es el único momento en el que nos hemos vistos inmersos en estas dificultades internacionales. Siempre hemos salido adelante y hoy vamos a mostrar carácter, templanza, unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum. Tiene razón al insistir en observar estrictamente los principios que la Constitución General de la República establece”.

México ha sido un ejemplo en la tradición política internacional y hoy no puede ser la excepción, así que todos debemos estar unidos en torno a esos principios constitucionales. (Por Arturo García Caudillo)