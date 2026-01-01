La Profeco llamó a revisión a 8 mil 347 motocicletas de la marca Suzuki Motor, correspondientes a dos modelos distintos, por posibles fallas en el sistema de frenos y en el interruptor de arranque.

Precisa que el llamado aplica para 8 mil 170 unidades modelo 2022 a 2025, así como para otras 177 motocicletas modelo 2026.

La Profeco informó que la alerta sobre el primer modelo se originó tras detectar que, por una gestión inadecuada de piezas, “es posible que durante la fabricación en algunas se hayan instalado conjuntos de pinzas de freno de diferentes modelos”.