Tras el anuncio de la creación de un grupo multidisciplinario de científicos y académicos para determinar si es factible extraer gas mediante fracking, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pide un voto de confianza para la política energética de la presidenta Sheinbaum.

“Que apoyemos a la presidenta, que el país no puede estar anclado en el dogmatismo, que el país tiene que evolucionar hacia prácticas que no lesionen, pero tampoco que nos anclen en el pasado y en la ideologización de las políticas públicas. Hay que ver qué es lo que le hace falta al país, hay que buscar los mejores caminos para el país y la presidenta ha actuado con una actitud positiva de defender la soberanía, pero también de no anclarse al dogmatismo”.

Lo anterior a pesar de que el líder del movimiento de la 4T, el ex presidente López Obrador, se opuso durante todo su sexenio a utilizar este método, sin importar su factibilidad o el beneficio para el país. (Por Arturo García Caudillo)