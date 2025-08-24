El Monterrey amaneció como nuevo líder del Torneo Apertura de la Liga MX, al vencer como local en el Gigante de Acero 3-0 a Necaxa al continuar la fecha 6.

El gran triunfo de los Regios fue orquestado por los jugadores españoles, con los tantos de Lucas Ocampos, Sergio Canales este en gol olímpico y Sergio Ramos de penal.

Habla el técnico, el también español, Domenec Torrent. “Los cincos triunfos son muy diferentes. Vamos ajustando cosas. Podemos mejorar, todo es un proceso, ya sé que aquí cuesta más y en Brasil menos, cada país tiene su idiosincrasia, pero al final es un proceso. Yo tengo que mejorar como técnico a veces para poderlos ayudar más, no hay ningún equipo perfecto, tenemos margen de mejora”.

Los Rayados con 15 puntos se colocan en la cima de la clasificación. (Por Martín Navarro Vásquez)