La cantante chilena Montse llegó a México como parte de una iniciativa que busca dar visibilidad a artistas emergentes de distintos países de Latinoamérica y para presentar su álbum debut, “Mirando el horizonte”, un proyecto que refleja su esencia artística y su manera de entender la música, como lo compartió con Notisistema.

“Bueno es mi primer álbum, nació tratando como de explicar un poquito de quién soy yo, de dónde vengo, qué es lo que yo defiendo, en lo que creo, de eso trata el disco, es como un libro abierto de reflexiones, bueno así como nacen mis canciones, salen como reflexiones de cosas que he vivido y una manera de tranquilizarme y gozar los momentos felices y así que ha sido muy lindo todo desde que salió el disco, ha sido como un camino cuesta arriba impresionante”.

Su visita a México marca un paso importante en su carrera, y espera que este proyecto la acerque a más personas que se identifiquen con su música (Por Pilar Gutiérrez)