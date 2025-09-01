La depresión tropical “Doce-E” se fortaleció esta mañana a la tormenta tropical “Lorena” frente a las costas de Colima, confirma el Servicio Meteorológico Nacional.

Su centro se ubicó a 385 kilómetros al oeste de Manzanillo, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora.

El sistema ocasionará lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, y muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán, además de oleaje de hasta 3.5 metros.

Autoridades advirtieron riesgo de encharcamientos, deslaves y caída de árboles, además hicieron un llamado a seguir las recomendaciones de