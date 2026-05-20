La agencia Moody’s Ratings redujo la calificación crediticia de México al nivel más bajo dentro del grado de inversión, y modificó su perspectiva a estable.

La firma explicó que la decisión responde al deterioro sostenido de la fortaleza fiscal del país, situación que se aceleró durante 2024 y que podría mantenerse en los próximos años

Moody’s también advirtió sobre un crecimiento económico limitado, una consolidación fiscal más lenta y el impacto que continúa representando el respaldo financiero a Petróleos Mexicanos.