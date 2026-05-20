El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que continúa la búsqueda de Jesús “N”, alcalde de Cuautla, Morelos, para cumplimentar una orden judicial en el marco de la Operación Enjambre.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que las acciones emprendidas por el Gabinete de Seguridad derivan de denuncias presentadas por empresarios, transportistas y familias que aseguraron haber sido víctimas de amenazas, extorsiones y cobros ilegales por parte de grupos criminales con presencia en distintos municipios.

Hasta ahora, las autoridades han detenido a seis funcionarios públicos de Morelos y Querétaro presuntamente relacionados con estas actividades ilícitas.

La operación busca desarticular redes de protección institucional vinculadas con la delincuencia organizada.