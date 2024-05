El candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez fue quien puso las condiciones y ahora en lugar de declinar en favor de la aspirante de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, se quiere rajar, dice el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

“Nosotros no vamos a reñir en estos días con MC, creemos que deben hacerle un servicio a México, no entramos en los dimes y diretes y esperemos que reflexione el señor Máynez, que además fue el que puso las condiciones, entonces que no se eche para atrás”.

Nosotros hacemos ese llamado, añadió, si no se da, pues no se dio. La alianza opositora seguirá insistiendo y la población se va a dar cuenta quién puso la mano para poder salvar al país. (Por Arturo García Caudillo)