A 17 días de los comicios más grandes en la historia del país, el candidato de Morena al Senado de la República, Carlos Lomelí, reconoce que la contienda a la gubernatura de Jalisco está cerrada, pero confía en que Claudia Delgadillo ganará con una diferencia de entre seis y siete puntos.

“Es una elección cerrada, de estructuras y creo que va a ganar Claudia Delgadillo. Tenemos más estructura como Gobierno Federal y como entidad federativa en Jalisco, más simpatizantes y por supuesto que MC, nosotros sabemos que toda esa fuerza que construyeron a lo largo de los últimos seis años y anteriormente en la presidencia municipal con Enrique Alfaro, hoy no está activada. Hoy no cuentan con toda la simpatía de su candidato porque los llamó arrastrados”.

Carlos Lomelí considera que a dos semanas de las elecciones hay una gran cantidad de voto oculto que no se refleja en las encuestas, pero que está contento con los programas y la justicia social. (Por Gricelda Torres Zambrano)