La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, informó de la aprobación de sus criterios para el proceso interno del partido, de cara a la selección de sus coordinadores en los 17 estados, 300 distritos federales y locales, así como presidencias municipales, que estarán en juego en 2027.
Tras la realización del Consejo Nacional qué reunió a la plana mayor del partido guinda, la lideresa morenista refirió que el acuerdo se aprobó por unanimidad.
Desde el pasado 6 de marzo que, dentro de los lineamientos que aprobó Morena para su interna, incluye asumir el compromiso de aceptar los resultados de las encuestas, para desactivar cualquier riesgo de conflicto partidista.
Morena aprueba reglas internas rumbo a candidaturas para elecciones de 2027
