La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, informó de la aprobación de sus criterios para el proceso interno del partido, de cara a la selección de sus coordinadores en los 17 estados, 300 distritos federales y locales, así como presidencias municipales, que estarán en juego en 2027.

Tras la realización del Consejo Nacional qué reunió a la plana mayor del partido guinda, la lideresa morenista refirió que el acuerdo se aprobó por unanimidad.

​Desde el pasado 6 de marzo que, dentro de los lineamientos que aprobó Morena para su interna, incluye asumir el compromiso de aceptar los resultados de las encuestas, para desactivar cualquier riesgo de conflicto partidista.