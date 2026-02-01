Luego de las cancelaciones registradas a finales de febrero por los hechos violentos ocurridos tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, en Tapalpa, la llegada de cruceros a Puerto Vallarta comenzó a reactivarse.

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado señaló que, después de los bloqueos registrados el pasado 22 de febrero, algunos cruceros que tenían programado arribar al destino turístico cancelaron sus visitas.

Los acontecimientos violentos provocaron la quema de más de 200 vehículos y 60 establecimientos comerciales por parte de la delincuencia organizada, lo que impactó temporalmente la actividad turística en el puerto.