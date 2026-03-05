La dirigencia de Morena en Jalisco aseguró que la presión de colectivos, estudiantes y usuarios fue determinante para frenar el aumento de la tarifa a 14 pesos y el intento de condicionar el subsidio mediante la llamada “Tarjeta Única”.

El partido señaló que, pese a este resultado, persisten problemas en el modelo de transporte en el estado. También cuestionó lo que considera un intento de obligar a los usuarios a utilizar esquemas financieros privados, además del riesgo de mantener prácticas como el “redondeo” en el cambio.

Morena Jalisco informó que el próximo lunes presentará en Palacio de Gobierno un Plan Alternativo de Movilidad y promoverá recursos jurídicos para impedir cualquier nuevo intento de incremento tarifario.

Entre sus propuestas, el partido plantea vigilar que a los usuarios se les entregue su cambio completo, reducir la tarifa del transporte público y avanzar hacia la estatización del sistema, con el argumento de que la movilidad debe garantizarse como un derecho y no como un negocio. (Por Marck Hernández)