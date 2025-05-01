El colectivo Guerreros Buscadores, que hace un año descubrió en Teuchitlán el Rancho Izaguirre, considerado un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, reconoce la recomendación que este jueves emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía y a Ciencias Forenses de Jalisco, por omisiones en el procesamiento y resguardo de indicios.

El colectivo señala que el documento de la CNDH, confirma que lo que las familias de desaparecidos denunciaron desde un principio, que existieron graves omisiones por parte de las autoridades encargadas de la investigación, particularmente en el resguardo del lugar, en el procesamiento de indicios y en la preservación de evidencias

Coincide con Derechos Humanos en que este mal manejo, vulneró los derechos de las víctimas a conocer la verdad y acceder a la justicia. (Por Por Gricelda Torres Zambrano)