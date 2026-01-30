Este viernes, en sesión de Ayuntamiento, el Gobierno de Guadalajara aprobó que una empresa trasnacional coloque la imagen de la glorieta Minerva en el empaque de chocolates.

Sin embargo la fracción de morena criticó que se otorgara el permiso sin que se paguen derechos por el uso lucrativo de un símbolo de la ciudad.

Es voz del regidor “Chema” Martínez.

“La Minerva no es susceptible de mercantilizarla por qué no es un patrimonio privado, no es una marca privada, sin embargo si es un patrimonio cultural y tenemos los derechos, porque el arquitecto que dibujó la Minerva, el escultor Arias y el fundidor Medina, cedieron los derechos al Ayuntamiento para que nosotros como representa desde la comuna tuviéramos el derecho patrimonial para todos los tapatíos de la Minerva”.

“Chema” Mertínez crítico que los pequeños negocios locales no puedan usar la imagen de la Minerva, porque son multados. (Por Gustavo Cárdenas)