La aplicación móvil de Santander México presenta intermitencias este viernes, justo en el pago de la segunda quincena de enero.

El banco informó en redes sociales que su equipo técnico atiende el incidente y ofreció disculpas por las afectaciones.

El 96 por ciento de los reportes corresponde a dificultades de acceso a la app, con incidencias menores en pagos con tarjeta y en la versión web.

Las afectaciones se concentran en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Mérida y Tijuana.