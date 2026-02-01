La aprobación del plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no es una “reformita” ni mucha menos “descafeinada”, es “un gran triunfo” y “un avance en contra de los privilegios”, que era el “objetivo central” de la propuesta, sostiene la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

Explicó que “un diputado local de Baja California cuesta 16 millones de pesos; mientras que hay consejeras y consejeros del INE que siguen ganando más que la presidenta de la República, 160 mil pesos mensuales”.

La líder morenista reprochó que “hay municipios del país con tal cantidad de regidores, que se acaban el presupuesto de la gente y ya no queda para el agua, para el drenaje, para la pavimentación.