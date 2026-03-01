Autoridades federales y del estado de Sinaloa lograron rescatar al primero de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la Mina Santa Fe, ubicada en el municipio El Rosario, Sinaloa.

La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que esta madrugada se logró la localización y extracción con vida de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán.

La titular de la institución, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación permanente con los familiares de los trabajadores para brindarles actualizaciones sobre el avance en las labores de rescate.