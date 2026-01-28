El recorte a varios programas sociales, para fortalecer el denominado “Guardianes de la Ciudad”, una decisión que pone en riesgo en enfoque social del Gobierno de Guadalajara, esta es la crítica que hace el regidor de Morena en el Ayuntamiento tapatío, Juan Alberto Salinas, quien señala que Guardianes concentra el 31 por ciento del presupuesto total para programas sociales.

“Lo que implica el programa de los Guardianes de la ciudad tiene un crecimiento del 20 por ciento, para este ejercicio fiscal se van a contratar más de 150 personas con un ingreso de 15 mil pesos mensuales y hay una estratificación en donde hay más de 40 personas que tendrán un sueldo de 46 mil pesos mensuales para realizar estas mismas presumibles funciones, ya hay la composición de una estructura que dando pie al inicio del proceso electoral, a finales de este año”.

Los regidores de Morena en Guadalajara criticaron que el presupuesto para programas sociales funcione para la promoción del gobierno. (Por Gustavo Cárdenas)