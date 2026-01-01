Diputados de Acción Nacional demandan una investigación a fondo y un peritaje externo en torno al descarrilamiento del Tren Interoceánico, porque no se puede permitir que haya chivos expiatorios, asegura el vice coordinador de la bancada blanquiazul, Héctor Saúl Téllez.

“Es inverosímil y vergonzoso el informe que ha dado a conocer la Fiscalía General de la República. Demandamos desde Acción Nacional un peritaje completamente autónomo e independiente. No puede haber conflicto de intereses en la investigación de esta lamentable tragedia. La investigación se queda muy corta y se rompe siempre el hilo, dicen, por lo más delgado. No vamos a permitir que haya chivos expiatorios ni haya una operación de encubrimiento”.

Por ello, demandó una investigación transparente que incluya la comparecencia de los responsables de la obra, encabezados por el secretario de Marina, el director del Tren Interoceánico y el supervisor de la obra, Bobby López Beltrán. (Por Arturo García Caudillo)